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Kadın - Aile Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?
Kadın - Aile

Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?

Soğuk algınlığı ya da yaygın adıyla nezle, genelde kış aylarında sık görülen ancak yılın her zamanı karşılaşılabilen virüs kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 01:28:00 - 2021-12-02 01:31:59
Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır.

Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

Grip belirtileri nelerdir?

Kişiden kişiye değişiklik gösteren bu semptomlar arasında yaygın olarak burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, hafif ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük sayılabilmektedir. Çoğunlukla hafif görülen bu belirtiler, kişiden kişiye değişmekle birlikte bazen ağır da seyredebilir. 

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