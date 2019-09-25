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Gribe karşı sağlıklı beslenme önerileri neler?Grip olmamak için ne yemeliyiz

Gripten korunma yolları neler? Ne yer ve içersek grip olmayız? Havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte başta grip olmak üzere pek çok hastalık, kapıda beklemekte. Ne yapsam gripten korunurum? Grip olmamak için ne yemeliyiz, grip olmamak için alınacak önlemler neler? Gribe ne iyi gelir evde çözüm yolları. İşte gripten kurtulmanın yolları.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:02
Gribe karşı sağlıklı beslenme önerileri neler?Grip olmamak için ne yemeliyiz

Gripten korunma yolları neler? Ne yer ve içersek grip olmayız? Havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte başta grip olmak üzere pek çok hastalık, kapıda beklemekte. Ne yapsam gripten korunurum? Grip olmamak için ne yemeliyiz, grip olmamak için alınacak önlemler neler? İşte gripten kurtulmanın yolları.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Yaman, mevsim geçişlerinde beslenme ve hastalıklardan korunma yöntemlerinin neler olduğunu anlattı. Düzensiz beslenenen bireylerde kan şekeri düzensizliğine bağlı olarak özellikle yorgunluk görülür, bu etkiyi ortadan kaldırabilmek için şunlara dikkat etmek gerekmektedir:

Yemek saatleri düzenli olmalı, her gün ortalama aynı saatlerde az az ve sık sık yemek yenmelidir. Beslenme alışkanlıklarına ve çalışma koşullarına göre değişmekle beraber ortalama 5-6 öğün tüketilmelidir. Öğün araları 4 saati geçmemelidir. Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan meyve ve sebzeler günde 5-6 porsiyon tüketilmelidir. Özellikle antioksidan içeriği yüksek olan kırmızı meyveler, soğan, sarımsak ve C vitamini deposu olan kivi ile turunçgiller tüketilmelidir.

Mevsim geçişlerinde neler tüketilmeli?

Yeterli sıvı alımı ile mevsim geçişlerinin en büyük yan etkisi olan yorgunluk ve baş ağrısının önüne geçilebilir. Günlük en az 8-10 bardak su tüketilmelidir. Antioksidan içeriği yüksek bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyacaktır. Fazla kafein vücutta su tutulumuna sebep olacağından kahve kısıtlanmalı ve yerine bitki çayları tercih edilmelidir. Mevsim geçişlerinde özellikle yeşil çay, beyaz çay, adaçayı, kuşburnu, ıhlamur, nane-limon, papatya, rezene ve melisa çayları tüketilmelidir.

Aşırı yağlı besinlerden kaçınılmalıdır. Lif içeriği yüksek, posalı besinler tercih edilmelidir. Örneğin; Pırasa, ıspanak, kabuğuyla tüketilebilen meyveler vb. Omega-3 içeriği yüksek besinler vücudunuza direnç kazandıracak ve sizi güçlendirecektir. Omega-3 içeriği zengin olan balık ve çiğ kuruyemişler bu dönemde özellikle tercih edilmeli ve günlük beslenme planında sıklıkla yer almalıdır.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:02
  1. Gribe karşı sağlıklı beslenme önerileri neler?
  2. Grip olmamak için ne yemeliyiz
  3. grip olmamak için alınacak önlemler neler?
  4. gribe ne iyi gelir evde çözüm
  5. grip nasıl geçer
  6. grip olmamak için ne yapmalı
  7. grip olmak üzereyken ne yapılmalı
  8. grip olduğumuz zaman hızlı iyileşmek için neler tüketmeliyiz
  9. gribe iyi gelen içecekler
  10. grip olacağını hissettiğinde ne yapmalı
  11. gripten korunmak için ne yemeliyiz

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