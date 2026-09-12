TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı
TEKNOFEST 2026 kapsamında Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nda finale kalan 12 takım, üretken yapay zeka teknolojileriyle hazırladıkları kısa filmleri jüri karşısına çıkaracak. Yarın İstanbul'daki Karaköy Palas'ta gerçekleştirilecek yarışmayla katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün hikayeler geliştirmeleri ve teknolojiyi sanatsal anlatımla buluşturmaları amaçlanıyor.