  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anlamlı yarışmaya, anlamlı ilçede final: Kur’an bülbülleri Söğüt’te yarıştı 2026-2027 tarımsal destek tutarları netleşti! İşte çiftçi ve yetiştiriciyi sevindirecek paket Feth-i kabir işlemi 3 saatte tamamlandı! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler Adli Tıp’ta Dünyanın en tehlikeli yolculuğu: Her 7 kişiden biri geri dönemiyor! Dünyanın gözü kulağı bu noktada! Korkudan kimse kurtarmaya gelemedi Kılıçdaroğlu aday gösterebilecekleri iki isim için şart koştu: Birine ‘aklan da gel’ diğerine ‘saklanma gel’ TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı Hadsiz küfürbaza tepki yağıyor Sözde fenomenden Türk polisine sinkaflı küfürler! İşte bu hiç beklenmiyordu! Vlahovic kıskançları devreye girdi yine...
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

TEKNOFEST 2026 kapsamında Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nda finale kalan 12 takım, üretken yapay zeka teknolojileriyle hazırladıkları kısa filmleri jüri karşısına çıkaracak. Yarın İstanbul'daki Karaköy Palas'ta gerçekleştirilecek yarışmayla katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün hikayeler geliştirmeleri ve teknolojiyi sanatsal anlatımla buluşturmaları amaçlanıyor.

#1
Foto - TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi. Yarışmayla katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün hikayeler geliştirmeleri ve teknolojiyi sanatsal anlatımla buluşturmaları amaçlanıyor. Yarışmaya 1252 üyeden oluşan 598 takım başvururken, değerlendirmeler sonucunda 12 takım finale kaldı. Türkiye'nin 7 farklı ilinden yarışmaya katılan finalist 25 kişinin yaşları 20 ile 46 arasında değişiyor.

#2
Foto - TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

Senaryolar Gemini ve Veo 3 ile filme dönüştü Finale kalan takımlar, Google işbirliğiyle gerçekleştirilen çevrim içi workshop sürecinde senaryolarını geliştirerek üretken yapay zeka araçları Gemini ve Veo 3 ile kısa filmlerini hazırladı. Takımlar, yarışma sürecinde sağlanan kredilerle 2 ila 5 dakika uzunluğunda filmler üretti. Finalde eserler, teknik yeterlilik, yaratıcılık ve anlatımsal bütünlük gibi kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecek.

#3
Foto - TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

Karaköy Palas'taki final programında 12 takım önce sunumlarını gerçekleştirecek, ardından hazırladıkları kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından jüri değerlendirmesi ve puanlama yapılacak.

#4
Foto - TEKNOFEST kapsamında 12 takım yarışacak! Yapay zeka filmde final heyecanı

Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilecek. Birinci takım 180 bin lira, ikinci takım 150 bin lira, üçüncü takım ise 120 bin liranın sahibi olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi
Siyaset

İmamoğlu'na hapis cezası! Siyasi yasak kararı resmen verildi

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl hapis cezası verildi. İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi...
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!
Gündem

Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak İmralı bombası! Öcalan’ın lüks villasının detayları ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da hazırlanan lüks yapın..
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi

Suudi Arabistan, Doğu-Batı boru hattının, saldırıların ardından tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığındaki bir kaynağa dayan..
"Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku
Gündem

"Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku

Sürücünün arkadan çarpan araç nedeniyle şoka girip anahtarı üzerinde bırakarak aşağı inmesini ve bu sırada aracın çalınmasını inceleyen Yarg..
İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar
Gündem

İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar

Suriye topraklarındaki saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, bu kez ülkenin güneyi ile Şam kırsalını topçu ateşine tuttu. Suriye medya..
CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı
Gündem

CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dikkat çeken bir görevden alma daha yaşandı. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Genel Merkez kararıyla gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23