Gri listedeki terörist Bilal Kaplan öldürüldü!
Kuzey Irak'ta Zap Bölgesi'ne yapılan hava harekatında gri listede bulunan terörist Bilal Kaplan'ın öldürüldüğü açıklandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:01
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
YORUM YAZ