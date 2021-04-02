  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

Taliban İstanbul'a geliyor! 'Türkiye ABD'den bunu isteyebilir'

İkinci el araç alacaklara kötü haber! Fiyatlar tavan yapacak

Boğaziçi'nin azınlık akdemisyenleri öğrencilerini bakın nasıl kışkırtıyor: Onlara yasal haklarını anlattık!

CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?

İran'dan nükleer resti! ABD ile toplantı yapmayacağız

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi açıkladı! Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?
Gündem Gri listede aranıyordu! DAEŞ'li kadın terörist yakalandı
Gündem

Gri listede aranıyordu! DAEŞ'li kadın terörist yakalandı

Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DAEŞ'li terörist kadın, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:39:00 -
Gri listede aranıyordu! DAEŞ'li kadın terörist yakalandı

Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DAEŞ'li terörist kadın, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı. Gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında “Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu” şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan ve H.T.O isimli kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır. H.T.O isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak ilimiz Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

...ler nedense hep ülkemizde yakalanıyor
  • Yanıtla
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay