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Gri listede aranan terörist öldürüldü

Diyarbakır Kocaköy'de 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:22
Gri listede aranan terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. 

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi. 

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:22
  1. Diyarbakır
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri

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