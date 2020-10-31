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Yerel Gri kategorideki terörist teslim oldu
Yerel

Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, gri kategoride taranan teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:19:00 -
Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 186'ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.

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