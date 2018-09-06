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Gri kategorideki PKK'lı yakalandı!

Terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Hakkari'de yakalandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 20:30
Gri kategorideki PKK'lı yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli teröristin yakalandığını bildirdi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli terörist Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda yakalanmıştır" denildi. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 20:30
  1. Hakkari
  2. PKK

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