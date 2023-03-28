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Gündem Gri kategoride aranıyordu! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı
Gündem

Gri kategoride aranıyordu! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 10:04:00 -
Gri kategoride aranıyordu! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK terör örgütü mensubu "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. İçişleri Bakanlığı, gri kategoride aranan terör örgütü PKK 'lı "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Harun Elbak" kod adlı terörist Şırnak'ın İdil ilçesi Yavşan bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçlerince yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin yurt dışına kaçmaya çalıştığı bildirildi.

GRİ KATEGORİDE YER ALIYOR

Teröristin, Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın yakalanması nedeniyle jandarma personelini kutladı.
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Yorumlar

ramses

GÖMÜN ÇUKURA KATİL LAĞIM FARESİNİ.

HİZİPSAVAR

ooo gitti bir hewal daha vay vay 7 li masa yasta aloooo mero küçükenişte bebecean
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