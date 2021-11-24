Greyfurtu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Hastalıklardan korumak için çok sık tüketilen greyfurt, içeriğindeki C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Greyfurtun ilaçlarla etkileşimi

Greyfurtla beraber olumsuz etkiler yaratan ilaçlar arasında tansiyon, kanser ilaçları, kolesterol düşürücü statinler ve organ naklinden sonra bağışıklık sistemini bastırmak için kullanılan ilaçlar yer alıyor. Greyfurtun içindeki furanokumarin adlı kimyasal madde ilaçları çözen enzimleri öldürüyor.

Greyfurtun faydaları nelerdir?

Bağışıklığı güçlendirir.

Kanserli hücrelerin çoğalmasını önler.

Kalp krizi ve felç riskini düşürür.

İnsülin direncini azaltır.

Sindirim sorunlarına iyi gelir.

Böbrek taşı riskini azaltır.

Düşük kalorili bir meyve olduğu için diyet listelerinde kullanılır.

Yorgunluğu giderir, vücuda enerji verir.

Cildi güzelleştirir ve yaşlanma karşıtıdır.

Uyku sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Greyfurtun zararları nelerdir?

CYP23A4 enzimi greyfurtun bazı ilaçlarla etkileşime girmesine neden oluyor. Bazı ilaçların zehirleyici etkisi 24 saatte vücuttan atılır. Ancak CYP23A4 enzimi bu zararlıların birikmesine neden olur ve ilaç zehirlenmesi vakaları yaşanır. Mide ve bağırsak kanamaları, ani ölümler ve solunum sorunlarına yol açabilecek olan bu sonuçlar greyfurtun zararları arasındadır.

Greyfurt ve greyfurt suyu doğum kontrol hapı, kolesterol düşürücü ilaçlar ve antihipertansif ilaçlar veya kalp ilaçları gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Greyfurt veya greyfurt suyu tükettikten sonra, birçok ilacın etkileri ile ilgili olarak metabolizma karışabilmektedir. Bu süreç greyfurt yenildikten birkaç saat sonra başlamakta ve birkaç gün sürebilmektedir. Greyfurt ve greyfurt suyu metabolizmayı 72 saate kadar etkilemektedir.

Bu nedenle;

Sürekli kullanılması gereken kolesterol ilaçları,

Kalp ritim bozukluğu için kullanılan ilaçlar,

Kan sulandırıcı ilaçlar,

Psikolojik hastalıklar için kullanılan antidepresanlar,

Bir grup tansiyon ilaçları ve kortikosteroidler.

Bu ilaçları kullananların greyfurtu tüketmeden önce uzman hekime danışması gerekir.

Greyfurt kalori

Daha büyük bir greyfurt daha yüksek kalorili iken, küçük bir greyfurt ise düşük kalori içerir. Orta boy greyfurtun kalorisi yaklaşık 120-150 kalori, 1 küçük boy greyfurtun 52 kalori olduğu bilinmektedir.

Hamilelikte greyfurt tüketimi

Hamilelikte greyfurt tüketimi ile ilgili bir sakınca bulunmaz. Aksine greyfurt potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Yani kişilerde bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olmasına yardım eder. Bu açıdan gebelik dönemlerinde greyfurt anne adayları için kullanılabilir.