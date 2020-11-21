Greyfurt nelere iyi gelir? Greyfurtun şaşırtıcı faydaları
C vitamini deposu olan greyfurt, bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinler arasında yer alır. İşte kış aylarının vazgeçilmezi greyfurtun faydaları...
Turunçgiller ailesine bağlı olan greyfurt, bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinler arasında yer almaktadır. Yüzyıllardır alternatif tıpta da doğal ilaç olarak kullanılan greyfurt, doğada C vitamini bakımından en zengin besinlerdendir. Yapılan birçok araştırma, greyfurtun kanseri önlediğini ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı birebir geldiğini göstermiştir.
İşte greyfurtun faydaları
- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.
- Karaciğerin düzenli çalışmasını destekler. Karaciğerdeki fazla toksinleri temizler.
- İçerdiği flavonodil maddeler sayesinde kanserojen hücrelerin sayısını azaltır.
- Bağırsaklardaki toksinleri dışkı yoluyla dışarı atar. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Böbrek sağlığına iyi gelir. Böbreklerdeki iltihap ve toksinleri temizler. Böbreklerdeki taş ve kum oluşumunu engeller.
- Vücuttaki bakteri ve virüslerin sayısını azaltır.
- Yüksek lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur. Diyet yapmak isteyenler için ideal besindir.
- Saç, cilt ve göz hücrelerini onarır. Cildi besler, daha parlak ve daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlar.