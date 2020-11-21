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Sağlık Greyfurt nelere iyi gelir? Greyfurtun şaşırtıcı faydaları
Sağlık

Greyfurt nelere iyi gelir? Greyfurtun şaşırtıcı faydaları

C vitamini deposu olan greyfurt, bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinler arasında yer alır. İşte kış aylarının vazgeçilmezi greyfurtun faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-11-21 04:52:00 -
Greyfurt nelere iyi gelir? Greyfurtun şaşırtıcı faydaları

Turunçgiller ailesine bağlı olan greyfurt, bağışıklığı güçlendirmede en etkili besinler arasında yer almaktadır. Yüzyıllardır alternatif tıpta da doğal ilaç olarak kullanılan greyfurt, doğada C vitamini bakımından en zengin besinlerdendir. Yapılan birçok araştırma, greyfurtun kanseri önlediğini ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı birebir geldiğini göstermiştir.

İşte greyfurtun faydaları

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Karaciğerin düzenli çalışmasını destekler. Karaciğerdeki fazla toksinleri temizler.

- İçerdiği flavonodil maddeler sayesinde kanserojen hücrelerin sayısını azaltır.

- Bağırsaklardaki toksinleri dışkı yoluyla dışarı atar. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.

- Böbrek sağlığına iyi gelir. Böbreklerdeki iltihap ve toksinleri temizler. Böbreklerdeki taş ve kum oluşumunu engeller.

- Vücuttaki bakteri ve virüslerin sayısını azaltır.

- Yüksek lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur. Diyet yapmak isteyenler için ideal besindir.

- Saç, cilt ve göz hücrelerini onarır. Cildi besler, daha parlak ve daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlar.

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