Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep olan sürücünün serbestliğine yapılan itiraz reddedildi

Edirne’nin Keşan ilçesini bağlı Şükrüköy’de greyder ile çarparak 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş’ın ölümüne sebep olan sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına yapılan itiraz reddedildi.

Keşan’a bağlı Şükrüköy’de evlerinin önündeki yolda, greyderin altında kalan 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, feci şekilde can vermişti. Olay ardından greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgiye göre, Gündoğan’ın adli kontrol şartıyla serbestlik kararına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi ancak bu itirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği reddetti.