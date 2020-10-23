  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir
Aktüel

Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:12:52 -
Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir

ANKARA (AA) - Çevre örgütü Greenpeace, Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize bırakılma ihtimali olan kirli suyun, insan DNA'sına zarar verme tehlikesi taşıyan radyoaktif madde içerdiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Greenpeace'in hazırladığı raporda, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde tutulan radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun denize dökülmesi halinde, insan DNA'sına verebileceği zarara değinildi.

Raporda, kirli suyun içinde "insan DNA’sına zarar verme potansiyeline sahip" olduğu belirtilen radyoaktif bir madde olan "Karbon-14'ün tehlikeli seviyelerde" bulunduğu ileri sürüldü.

Japonya hükümetinin, kirli suyu Pasifik Okyanusu'na tahliye etmeyi planladığının kaydedildiği raporda, strontium-90, karbon-14 ve diğer tehlikeli radyonüklidleri içeren kirli suyun denize boşaltılmasının yerel ve çok daha uzak yerlerdeki topluluklar ve çevre için ciddi, uzun vadeli sonuçları olacağı vurgulandı.

Raporda, bu kirli suyun okyanusa salınması halinde "5 bin 730 yıllık yarılanma ömrü olan" karbon-14’ün tamamen çevreye bulaşacağı kaydedildi.

Japon hükümetinin ve söz konusu santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO), suyu depolama kapasitesinin 2022'den itibaren dolacağını, sudaki tek radyonüklitin trityum olduğunu ve suyu okyanusa boşaltmanın hiçbir alternatifinin bulunmadığını savunduğunun aktarıldığı raporda, hükümet, suyun "sadece trityum içerdiği" izlenimini vererek "işlemden geçirildiğini" öne sürmekle itham edildi.

- Suyun bertaraf edilmesine yönelik karar, hükümetin sorumluluğunda

Japon medyasında geçen hafta, "radyoaktiviteyi azaltmak için filtrelenmiş, 1 milyon tondan fazla suyun 2022'den itibaren denize bırakılmaya başlanacağı" yönünde haberler yer almış, hükümet ise herhangi bir nihai karar alınmadığını açıklamıştı.

Çevre grupları, uzun süredir suyun okyanusa salınmasına karşı olduklarını ifade ederken, balıkçılar da tüketicilerin bölgeden ürün almayı reddedeceğini söyleyerek bu duruma karşı çıkmıştı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, radyoaktif özellik taşıyan suyun ortadan kaldırılması konusunun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini belirtmiş, suyun bertaraf edilmesine yönelik kararın, hükümetin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda ilk fırsatta bir karara varılması gerektiğini kaydetmişti.

- 2011'deki deprem ve tsunami, radyoaktif sızıntıya neden olmuştu

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda, santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay