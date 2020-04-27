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Ekonomi

Gratis Resim Yarışması'na başvuru için son 3 gün

2020-04-27 14:50:57 -
Gratis Resim Yarışması'na başvuru için son 3 gün

İSTANBUL(AA) - Gratis'in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması", koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler doğrultusunda bu yıl ilk kez www.gratisresimyarismasi.com web sitesi üzerinden online olarak düzenleniyor.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, ADEL'in sponsor olduğu resim yarışmasına Türkiye'nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabiliyor.

Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların "Sağlıklı Yaşam" temalı resimlerinin fotoğrafını çekerek velilerinin yardımı ile www.gratisresimyarismasi.com web sitesine yüklemesi yeterli oluyor.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan 2020'ye kadar yaptıkları resimleri web sitesine yükleyen çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 15 Mayıs 2020'de www.gratisresimyarismasi.com'da ve Gratis'in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.


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