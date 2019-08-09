Granül kahvenin kullanım alanlarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!
Her evde mutlaka bir kavanoz granül kahve bulunur. Bu leziz kahveyle içinizi ısıtabileceğiniz gibi kimi zaman da tatlılarda kullanabilirsiniz. Ama emin olabilirsiniz granül kahvenin kullanımı yalnızca bunlarla sınırlı değil...09 Ağustos 2019 Cuma 17:25
Granül kahve evlerde hazırlaması en kolay kahve türlerinden biridir. Hem leziz hem de pratik olan bu kahve hanımların maharetli ellerinde farklı yorumlar da kazanır. Granül kahvenin yalnızca kurabiye ve tiramisu yaparken kullanıldığını düşünüyorsanız; yanılıyorsanız.
İşte, granül kahvenin kullanım alanları:
Leziz bifteklerin sırrı
Bir çay kaşığı granül kahve ile bifteğinize masaj yapabilirsiniz. Bu yöntem hem eti lezzetlendirir hem de pişme süresini kısaltır.
Bu spagetti bambaşka
Spagettinizi; kıymalı domatesli sosla ikram etmeyi seviyor musunuz? Hazırladığınız bolonez sosa bir çay kaşığı kadar granül kahve ekleyerek bambaşka bir yorum katabilirsiniz.
Saç dökülmelerine son
Saçlarınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz bu yöntem bir hayli işinize yarayacak. Yapmanız gereken saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bir yemek kaşığı granül kahve ile ıslak saçlarınıza masa yapmak. Kahve eridiğinde saçlarınızı yeniden şampuanlayabilirsiniz.
Gübre niyetine kahve
Saksılarınıza zaman zaman granül kahve ekleyebilirsiniz. Kahve; potasyum ve magnezyum içeriği nedeniyle bitkilerinizi güçlendirecektir.
Gözaltı halkalarına son
Bir tatlı kaşığı granül kahve ile az miktarda hindistan cevizini karıştırın. Hazırladığınız maskeyi gözaltlarınıza dairesel hareketlerle yedirin. Maske kuruyunca cildinizi yıkayabilirsiniz.
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