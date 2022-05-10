Granül kahve nedir, nasıl yapılır? Granül kahve zararlı mı? Granül kahve fayda ve zararları

Granül Kahve Nedir?

Granül kahve ne demek sorusunun yanıtını vererek bu kahveyi tanımaya başlayalım. En özet haliyle; hazır kahve demektir.

Sıcak suyla aynı fincanda buluştuğunda saniyeler içinde çözünen bir yapısı vardır.

Kahve çekirdeklerinin taneciklere ayrılmasıyla meydana gelen bu kahve, sadece içecek olarak tüketilmemektedir. Zaman zaman bazı tatlıların hazırlık aşamasında da granül kahve tercih edilir.

İnstant kahve adıyla da bilinen bu kahve hayatımıza nasıl girdi? Yazılı kaynaklarda yer alan bilgilere göre granül kahve 1900’lü yılların başında keşfedildi.

Kimya alanında başarı sağlayan Satori Kato tarafından Chicago’da üretilen granül kahve; ilk kez New York‘taki Pan-Amerikan Fuarı‘nda halka sunulmuş ve tanıtılmıştır.

1938 senesinde ünlü bir kahve firması tarafından içecek sektöründe yerini alan granül kahve, günümüzde hala en çok tüketilen sıcak içeceklerden biri olmuştur.

Granül kahve, paketler halinde ve kavanozlarda satışa sunulan, pek çok satış noktasında yer alan bir içecek ürünü olarak bilinmektedir.

Kahve çekirdeğinin suyunu kaybetmesi, granül kahveyi meydana getirmektedir.

Granül kahve bazı aromalarla ya da süt tozuyla beraber karıştırılıp daha yumuşak içim elde edilebilir.

Granül kahve, tek başına sıcak suyla demlendiğinde bir miktar acı tat alınabilir.

Kahve çekirdeğinin kavrulma derecesi, kahvenin tadını etkilemektedir.

Peki, granül kahve bozulur mu? Her kahve gibi granül kahve de bozulmaya müsait bir yapıya sahiptir.

Eğer cam şişe içinde saklamıyorsanız ve ağzı açık bir kapta muhafaza ediyorsanız; granül kahve bayatlayabilir.

Kullandığınız kavanozun içi nemlendiyse; granül kahveniz yumuşar ve lezzetini kaybeder.

En iyi şekilde muhafaza etmek için; ağzı sıkıca kapatılan cam kavanozları tercih edebilirsiniz. Cam kavanozları güneş ışığından uzak noktada koruyabilirsiniz.

Granül Kahve Çeşitleri Nelerdir?

Granül kahve çeşitleri, kahve çekirdeğinin kavrulma derecesiyle ilişkilidir.

Yoğun lezzet ve klasik lezzet olarak, kahve firmaları granül kahveyi sınıflandırmıştır.

Daha yumuşak içim sevenlere özel kremalı ve süt tozu ilaveli granül kahveler hazırlamıştır.

Granül Kahve Nasıl Yapılır?

Kahve sevenler, granül kahve nasıl üretilir diye merak etmektedir. Granül kahvenin yapım aşaması şu adımlardan oluşuyor:

Kahve çekirdeklerinin suyunu kaybetmesi için 2 farklı yöntem uygulanmaktadır.

Dondurarak kurutma işlemi; kahve çekirdeklerinin bir süre doğal olarak suyunu kaybetmesiyle başlar.

Doğal yöntemle suyu çekilen çekirdekler, -40 derecede dondurulur. Kahve çekirdeğinin iç yapısında kalan su ise; donma esnasında kristal yapıya dönüşür.

İşlemin devamında buharlaşma aşaması vardır. Çekirdeğin yapısındaki su buharlaşıp kaybolduğunda, kahve çekirdeği granül kahve haline geçer.

Granül kahvenin elde edilmesi için uygulanan ikinci yöntem spreyleme yöntemidir.

Spreyleme tekniği uygulanırken; kahve çekirdeğinin kendi suyu buharlaşır. Kurumuş olan konsantre kahve, yüksek yerden sepetlere dökülür.

Bu aşamada spreyleme uygulanır. Tabana değen kahvede yer alan su, yüksek ısılı ortamda buharlaşır ve kurumaya başlar.

Son aşamada suyu çekilmiş, kurumuş granül kahve taneleri elde edilir.

Granül lahve zararlı mıdır?

Kafeinin sağlığa yararlı olmayan birkaç etkisi vardır. Normal kahve ile granül kahve arasında yoğun bir kıvam ve kafein farkı vardır. Kahvenin çekirdek suyunun buharlaştırılması sonucunda, çekirdekte bulunan kafein de buharlaşır. Bu sebeple, granül kahve daha az kafein içerir. Günlük olarak birkaç bardak tüketildiği sürece granül kahve zararlarına yönelik endişe edecek bir durum bulunmamaktadır.

Granül Kahve Faydaları Nelerdir?

Yeterli miktarda kahve içmenin sağlığa çokça faydası vardır. Granül kahvenin, normal kahve ile aynı antioksidanları ve besinleri içerdiği göz önüne alındığında, sağlık açısından benzer olumlu etkileri göstermektedir.

Beyin işlevini geliştirir. Kafein içeriği beyin fonksiyonunu geliştirir ve daha zinde kalmasını sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır. İçerdiği kafein, metabolizmayı hızlandırabilir ve daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

Hastalık riskini azaltır. Kahve, alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskini azaltabilir.

Diyabet riskini minimuma indirir. Kahve, tip 2 diyabet riskini önlemeye yardımcı olur.

Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kahve ile kafein, siroz ve karaciğer kanseri gibi karaciğer hastalıkların riskini azaltabilir

Granül Kahve Yerine Ne Kullanılabilir?

Granül kahve pratik oluşu ve kolay hazırlanışı sayesinde çokça tercih edilen bir kahve çeşididir. Bu kahve ile aynı işlevi gören bazı hazır kahveler vardır. Peki, granül kahve yerine ne kullanılır?

Eğer, granül kahveniz bittiyse en az onun kadar pratik kahve çeşitlerinden olan kapsül kahve veya toz kahveyi tercih edebilirsiniz. Yapılışları granüle çok benzerdir ve lezzet olarak da yakındır.

Bulunduğunuz yerde french press veya filtre kahve makinesi mevcutsa, granül kahvenin yerini tutması için filtre kahve de demleyebilirsiniz.