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Spor

Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

Kadrosunda İsmail Köybaşı'nın olduğu Granada, bu sezon çıktığı La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez lider oldu.

2019-10-28 07:13:00 -
Granada 46 yıl sonra La Liga'da lider oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında

Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.

 

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