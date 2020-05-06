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Gramajı eksik pide satan fırıncıdan ilginç savunma! Bakın ne pidesiymiş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir frında ramazan pidesinin gramajının eksik çıktığını tespit etti. İşletmeye ceza yazan zabıta ekiplerine tepki gösteren fırıncı, ''Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi'' diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:38:00 -
Gramajı eksik pide satan fırıncıdan ilginç savunma! Bakın ne pidesiymiş

Avcılar Belediyesi’ne bağlı zabıta ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimlerde vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarıları ve maske uyarıları yapıldı.

Denetimlere Avcılar Belediyesi’ne ait motorize zabıta ekipleri de katıldı. Sosyal mesafe kuralı ve alışveriş kurallarına uymayan marketlere ceza yazıldı.

Polis ekiplerinin denetimi sırasında kasksız motosiklet kullanan bir gence de kurallara uymadığı için polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Gramajı eksik pide satan fırına ceza

Avcılar Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla pide satan fırınlara da denetim yapıldı.

Yapılan denetimde 350 gram olması gereken pideyi 330 gram olarak satan bir fırına da ceza yazıldı. Fırın sahibi tarafından pidenin normalin dışında ‘ekmek pidesi’ olduğu söylenildi.

Kurallar dışında satıldığı öğrenilen pidenin gramajının 20 gram eksik olması nedeniyle 392 lira cezai işlem uygulandı.

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