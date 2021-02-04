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Ekonomi ‘Gramaj oyunu’na 114 bin TL idari para cezası verilecek
Ekonomi

‘Gramaj oyunu’na 114 bin TL idari para cezası verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yaptığımız düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:10:00 -
‘Gramaj oyunu’na 114 bin TL idari para cezası verilecek

Ertuğrul Şahan  Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Yönetmelik yürürlükte

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Ambalajla yanıltıyorlar

Pekcan, tüketicilerin satışa sunulan belirli ürünlerin gramajları üzerinde yapılan değişiklikle maruz kalacakları gizli zam uygulamalarına karşı mağdur olmalarının önüne geçilmesini amaçladıklarını vurgulayarak “Yapılan düzenleme ile tüketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet hakları

Söz konusu düzenleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan ürünlerin sağladığı sınai mülkiyet haklarının dikkate alındığına işaret eden Pekcan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden üreticilerin bugüne kadar ürünlerini tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmemesine özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Önlem almalılar

Yapılan düzenleme ile üreticilerden ürünün gramajının düşürüldüğü durumlarda tüketicilerin bu değişikliği kolayca fark edebileceği önlemleri almasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, “Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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