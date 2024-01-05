Gram ve çeyrekte dış veri beklentisi! Altın fiyatında nokta atış seviyeleri

Serbest piyasaya baktığımızda gram altının 1964 liradan seyrettiğini, çeyrek altının ise 3222 liradan fiyatlandığını görmekteyiz. Bugün açıklanacak dış veriler ise altın fiyatlarının seyrinde etkili olabilecek.

Ons altında dolar endeksinde yatay fiyatlama ile özellikle ABD tahvil faizlerinde gün içi yukarı yönlü denemeler aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ons altında yüksek oynaklığa neden olabilir. Beklenti üzeri veri faiz indirim geçikmesi olarak düşünülerek dolara değer kazandırabilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2040 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2050 dolar seviyesi üzerinde 2060 dolar ile 2075 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Takip edilecek noktalar

Gram altın için dün yatay bir fiyatlama oldu. Ons altında ve kurda bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yurt dışı piyasalarda bekleyiş devam ederken ons altında sınırlı yükseliş gerçekleşti. Kurda ise son dönemdeki yükseliş sonrası Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında yükselişin devam ettiği gözlemlendi. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1940TL ve 1930TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.