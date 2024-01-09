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Ekonomi Gram ve çeyrekte bu seviye kalıcı mı? Altın kendine direnç noktası arıyor
Ekonomi

Gram ve çeyrekte bu seviye kalıcı mı? Altın kendine direnç noktası arıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-09 10:30:00 -
Gram ve çeyrekte bu seviye kalıcı mı? Altın kendine direnç noktası arıyor

Küçük yatırımcılar daha çok gram ve çeyrek fiyatının seyrini merak ediyor. En çok merak edilen ise destek ve direnç noktaları.

Elinde altın bulunduran küçük yatırımcılar daha çok gram ve çeyrek fiyatının seyrini merak ediyor. Gram altın serbest piyasada baktığımızda bu saatlerde 1959 liradan işlem görmeye devam ederken çeyrek altın ise 3212 lira bandında kendine yer arayışında.

Ons altında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilmeye rağmen sert düşüş dün gerçekleşti. Kritik destek bölgesi olan 2020 dolar seviyesi altını test eden ons altında 50 GAO. 2020 dolar üzerinde tutunma gerçekleştiğini görüyoruz.

Amerikan etkisi sınırlı mı olacak?

Bugün ABD’de açıklanacak verilerin ons altına etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2040 dolar seviyesi üzerinde 2050 dolar ile 2060 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Onstaki çekilmenin etkisi oldu

Gram altında dün özellikle ons altında yaşanan geri çekilmenin etkisi ile kısa vadeli yukarı yönlü trendin alt destek seviyesi 1935TL test edildi ama bu seviye altına sarkma gerçekleşmedi. Kur tarafına bakıldığında yükselişin sınırlı da olsa bu sabah yine devam ettiği görülüyor.. Bugün geri çekilmeler her iki üründe de sınırlı kalabilir.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.
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