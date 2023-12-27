Gram ve çeyreğin önü açık mı? Altın fiyatlarında "başkaldırı" dönemi

Gram altın 1949 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın da 3197 liradan işlem görüyor. Küçük yatırımcıların kafasına takılan sorulardan birisi de altın fiyatları arasında farkın bulunması.

Alım satım makası açıldı

Bu bağlamda söylenebilecek bir şey varsa o da: Kuyumculara gittiğinizde ekranlarda gördüğünüz altın fiyatları ile size verilen fiyatın farklılığı. Burada alım ve satım yönünde fiyat makasının oluştuğuna şahit olunmakta. Bazı bölgelerde alım ve satım arasında 100 liralara kadar ulaşan bir serbest piyasa farkını da hesap etmek gerekiyor. Kapalıçarşı gibi fiyat farkının daha az olduğu yerlerde altını bozdurmak alım satım işlemi yapmak ise mantıklı olarak değerlendirilebilir.

Ons altının seyri ve beklenen trend

Dün sadece 5 dolar marj ile gün içi işlemler gerçekleştiği düşünüldüğünde geri çekilme beklentisi ons altında giderek azaldı. Dolar endeksi 101,65 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri piyasada likidite sınırlı olmaya devam ederken yüzde 3,90 seviyesi ile yatay devam ediyor. İlk destek noktası 2050 dolar takip edilirken bu seviye altında 2040 ve 2030 dolar diğer destek bölgeleri olarak baz alınabilir. Yükselişlerde 2050 dolar seviyesi üzerinde 2065 dolar ile 2075 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Takip ve destek noktaları

Gram altında haftanın başında kurda ve ons altında oynaklığın sınırlı kalması ile birlikte 1940TL ve üzerinde fiyatlamaların devam etmesi izleniyor. Bugün veri akışı küresel piyasalarda sınırlı kalmaya devam ederken kurda ve ons altında yukarı yönlü fiyatlama isteğinin devam etmesini beklerken gram altında da 1940TL üzerinde kalıcılık görülebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1950TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1960TL ve 1970TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1930TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1920TL ve 1910TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.