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Ekonomi Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak beklenen rakamı verdi: 1827 liraya birden o tarihte uçacak! Şaşırtan tahmin
Ekonomi

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak beklenen rakamı verdi: 1827 liraya birden o tarihte uçacak! Şaşırtan tahmin

Yeniakit Publisher
2023-09-10 16:06:00 - 2023-09-10 16:08:53
Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak beklenen rakamı verdi: 1827 liraya birden o tarihte uçacak! Şaşırtan tahmin

Altın fiyatları yukarı yönlü çıkış devam ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yeni öngörülerde bulundu. Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak cebinde, elinde TL olanlara dolar ve gram altınla ilgili tahminlerde bulundu. Hatice Kolçak beklediği rakamı ilk kez açıkladı!

Gram altın bu tarihte uçacak: Hatice Kolçak beklediği rakamı ilk kez açıkladı! Gram altın yatırımcısını yakından ilgilendiren açıklamalar ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi. 

Hatırlanacağı üzere hükümet geçtiğimiz günlerde yaptığı tahminle dolar kurunda 47 TL'nin görülebileceğini belirtmişti. Bu konu hakkında açıklama yapan Hatice Kolçak ise doların artması durumunda gram altının çıkacağı yeni rakamı vatandaşlarla paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden birisi olan Hatice Kolçak, yaptığı son açıklamada gram altın fiyatlarını değerlendirdi. Hükümetin 2024 yılı için verdiği dolar tahminini yeniden değerlendiren Hatice Kolçak, eğer hükümetin verdiği rakamlar gerçekleşirse, gram altında 2500 liranın üstünün görülmesi hayal değil dedi.

Ekonomist Hatice Kolçak'ın yaptığı açıklamalara göre, gram altında beklenecek yeni seviyeler belli oldu.

OVP'ye göre yıl sonu gram altın 1827 TL oluyor. Ben bu hesaplamayı 1900 dolardan yaptım.
Yine önümüzdeki sene OVP'nin belirttiği rakama göre, 36,80 kurdan hesaplarsak 2765 TL çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu an gram altın 1670 civarında. Fiziki ise hiç olmadık yerlerde. Basit olarak hesapladığımızda, OVP rakamlarına göre gram altın çok büyük artacak. Ons altında 2 bin dolarların üzeri gelirse 3 bin liraları filan konuşuruz. Bunlar iyi senaryolar.

Dolarda yükseliş devam edecek. Doların burada kalması mümkün değil. Bunu hükümet diyor. Dolar sizi enflasyondan korumaz. Dolayısıyla bunun yerine gram altında daha iyi yükselişler bekleniyor.

Dövize endeksli ürünler almakta yarar var. Borsa konulabilir bunun yanına. Altın portföyümüzde olan bir üründür. hamlegazetesi'derlediği haberde: Yatırımlarınızın tamamını altın almayın. Başka ürünlerle sepeti genişletin ifadesine yer verildi.

Altın ve Para Piyasaları bu gün ne durumda? Gram altını, doları ve euro'yu alıp satacak olanlar dikkat! Altın, dolar kuru
Altın ve Para Piyasaları bu gün ne durumda? Gram altını, doları ve euro'yu alıp satacak olanlar dikkat! Altın, dolar kuru

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları bu gün ne durumda? Gram altını, doları ve euro'yu alıp satacak olanlar dikkat! Altın, dolar kuru

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