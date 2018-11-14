Gram altın piyasaya yatay başladı
Altının gram ücreti, güne yatay başlamasının ardından 212,1 lira seviyelerinde dengelendi.14 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 212,2 liradan tamamladı.
Bugüne sınırlı düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 212,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.418 liradan satılıyor.
KAYNAK: AA
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