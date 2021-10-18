Gram altın patlamaya hazır roket gibi! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Ons Altın fiyatları Fed'den gelecek sinyallerle yön bulurken Gram Altın da buna paralel fiyat değişimleri yaşıyor.

Fed'in faiz indirimi sinyali, tahvil alımlarını azaltması beklentisi altın fiyatlarını baskı altına aldı. Tüm dünya ekonomilerinin takip edeceği Fed'in adımları altın için kritik öneme sahip.

Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar psikolojik sınırını aştıktan sonra gerileme yaşadı. Saat 08:20 itibarıyla ons altın 1768 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın gün içinde en düşük 1764 dolar, en yüksek 1772 dolar seviyesini görmüştü.

Doların zayıflaması altına yarayabilir

Analistler doların önemli para birimleri karşısında zayıflaması halinde ve ABD hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi durumunda alının 1776 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Dolarda güçlenmenin devam etmesi halinde ise 1740 dolara gerileme yaşanabileceği belirtildi.

Gram altın da güç kazanıyor

Gram altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki hareketle 500 liranın üzerine yerleşti. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 526 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 525 lira, en yüksek 528 lira seviyesi görüldü.

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 526,54

SATIŞ(TL) 526,65

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 850,00

SATIŞ(TL) 869,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.699,00

SATIŞ(TL) 1.736,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.384,00

SATIŞ(TL) 3.462,00