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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe

Yeni günle birlikte altın fiyatlarında bir artış gözleniyor. Bu sebeple pek çok kişi gram altının kaç liradan satıldığını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-09-22 09:50:00 -
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe

Küresel piyasalarının merakla beklediği Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı.  Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak 3,00-3,25 seviyesine yükseltti. Bu gelişme ise altın fiyatlarını etkiledi.

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe

Gram altın

Alış:       979,11 TL

Satış:     979,26 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.625,00 TL

Satış:     1.645,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış:       6.478,00 TL

Satış: 6.553,00   TL

Yarım altın

Alış:       3.239,00 TL

Satış:     3.289,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.510,47 TL

Satış: 6.585,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 906,74 TL

Satış: 919,81 TL

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