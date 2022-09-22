Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe
Yeni günle birlikte altın fiyatlarında bir artış gözleniyor. Bu sebeple pek çok kişi gram altının kaç liradan satıldığını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar?
Küresel piyasalarının merakla beklediği Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak 3,00-3,25 seviyesine yükseltti. Bu gelişme ise altın fiyatlarını etkiledi.
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül Perşembe
Gram altın
Alış: 979,11 TL
Satış: 979,26 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.625,00 TL
Satış: 1.645,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.478,00 TL
Satış: 6.553,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.239,00 TL
Satış: 3.289,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.510,47 TL
Satış: 6.585,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 906,74 TL
Satış: 919,81 TL