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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yılın son haftasında altının fiyatı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün gram altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:23:00 -
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

2022 yılının son haftasına girildi. Vatandaşlar ise yılın son günlerinde altın fiyatının nasıl seyrettiğini araştırıyor. Peki, çeyrek altın kaç TL oldu?

Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.084,80 TL

Satış: 1.085,02

Çeyrek altın

Alış: 1.787,00 TL

Satış: 1.810,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.552,00 TL

Satış: 3.621,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.150,00 TL

Satış: 7.208,00 TL

Reşat altın

Alış: 7.182,47 TL

Satış: 7.240,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 1.001,19 TL

Satış: 1.012,10 TL

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