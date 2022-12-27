Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Yılın son haftasında altının fiyatı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün gram altın kaç liradan alınıp satılıyor?
2022 yılının son haftasına girildi. Vatandaşlar ise yılın son günlerinde altın fiyatının nasıl seyrettiğini araştırıyor. Peki, çeyrek altın kaç TL oldu?
Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.084,80 TL
Satış: 1.085,02
Çeyrek altın
Alış: 1.787,00 TL
Satış: 1.810,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.552,00 TL
Satış: 3.621,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.150,00 TL
Satış: 7.208,00 TL
Reşat altın
Alış: 7.182,47 TL
Satış: 7.240,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.001,19 TL
Satış: 1.012,10 TL