Gram altın ne kadar oldu? Gram altında rekor var mı? Canlı son dakika, güncel: 24, 22 ayar altın, gram fiyatı, yarım, çeyrek altın ne kadar?

Evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında gram ve altın kurlarını araştırıyor.12 Ocak Perşembe 2023 - Gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde... İşte detaylar...

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı 1.135 lira seviyesinde işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.133 liradan işlem görüyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.049,94 TL'den alınırken 1.059,31 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 826,67 TL iken satışı ise 826,81 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 761,96 TL'den alınıyor ve 764,21 TL'den satılıyor.

Ons altın ne Demek?

Troya Onsu

Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılır.Avoirdupois onsunda %9,7 daha ağırdır. 1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

Çeyrek altın 1.884 lira, Cumhuriyet altını da 7.753 liradan satılıyor.

Youtube kanalı A Capital'de finans gündemi konusunda değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, altın fiyatları hakkında dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Gram altın 12 Ocak Perşembe günü 1147 TL'ye kadar yükseldi.

ABD'de enflasyonun 6.5'e gerilemesi de, altındaki hareketlenmeyi belirleyecek.

İslam Memiş şu uyarılarda bulundu:

Gram altın TL fiyatında ekranlarında 1137 lira seviyesi var. Fiziki tarafta, Kapalıçarşı'da ise 1154 lira rakamı karşımızda. Direnç seviyeleri hızlı kırıldı, 1135 lira 1150 lira... Yukarıda serbest piyasada yani fiziki tarafta 1170 lira seviyesi var. 1170 lira seviyesinden de bir kâr satışı bekliyorum. Gram altın yatırımcısına kısa vade için 1100 ile 1170 lira arasını takip etmeli uyarısında bulunuyorum. Bu düşüncem hala geçerli. Bu bant aralığında yatırımcının beklemeyi tercih etmesi gerekiyor.

Altın fiyatları sert yükselince almayı ihmal eden ya da eline yeni TL geçen yatırımcı "Buradan girilir mi?" diye merak ediyor. Ben giriş için biraz daha beklenmesi taraftarıyım. Ons altında göreceğimiz geri çekilmeyle birlikte muhtemelen gram altında da 1100 lira destek seviyesine geri çekilme olabilir.

"1450 LİRA SEVİYESİNİN ÜZERİNİ KONUŞABİLİRİZ"

Orta ve uzun vadede ise yatırımcısına önümüzdeki aylarda 1200'lü rakamları konuşmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. 1280 lira, biraz daha orta vadede 1300 lira. Yıllık bazda 1450 lira seviyesinin üzerindeki rakamları konuşabiliriz. Öngörülerim halen geçerli. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcı da satmak için çok heyecanlı olmamalı. Biraz beklemeyi tercih etmeli. Yıla başlayalı daha 2 hafta oldu. Süreç içinde altın fiyatları her ay yeni rekor denemelerini sürdürebilir. Bugünkü ekonomik koşullardaki gelişmeler bunu gösteriyor. Ons tarafında da bu sene 2000 seviyesinin üzerine ataklar görülebilir, muhtemelen 2350 dolar direnç seviyesi de yukarı yönlü kırılabilir. Bu rekor denemeleri de gram altın TL fiyatına pozitif bir etki sağlayabilir. Gram altın yıla 1114 lira seviyesinde başlamıştı. Şimdi 1154 lira seviyesinde. Bu değer artışları da yine yıl içerisinde devam edecektir. Elinde TL'si olan biraz beklemeli, elinde altın olan ise uzun vadeyi hedeflemeli.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.