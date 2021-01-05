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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 5 Ocak Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:08:00 -
Gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatları 5 Ocak günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 5 Ocak Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek gram altın fiyatları anlık 2021...

Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yılın son gününde 1,75'lik artışla günü 454 liradan tamamlayan gram altın 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması Cumartesi-Pazar günleri Borsa İstanbul'un işleme kapalı olması nedeniyle yeni yılın ilk işlem gününü 459 liradan tamamladı Peki Çeyrek altın, Yarım ve Tam altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.045,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 459,00 liradan işlem gördü.

Gram altın 461,92 TL alış 461,96 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek ne kadar?

Çeyrek altın 738,62 TL alış 755,54 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Ons altın ne kadar?

Ons altın 1.945 dolardan işlem görüyor.

 

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