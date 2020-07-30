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Ekonomi

Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları listesi

Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları listesini sizler için derledik. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altından uzaklaştı. Altını ons fiyatı Temmuz ayı içerisinde 2000 doları buldu. Peki ama bugün kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel 2020 altın fiyatları listesi...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:37:00 -
Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları listesi

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ağustos ayında da aynı şekilde devam edeceği düşünülen altın için "alınmalı" deniyor.

*Liste; önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 438,85
  • 438,97

22 AYAR BİLEZİK

  • 406,00
  • 409,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.876,30
  • 2.918,20

YARIM ALTIN

  • 1.438,30
  • 1.463,80

ÇEYREK ALTIN

  • 721,40
  • 734,10

REŞAT ALTIN

  • 2.908,77
  • 2.951,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 401,76
  • 417,29

18 AYAR ALTIN

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN

  • 248,57
  • 288,51
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