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Ekonomi Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu?
Ekonomi

Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları | Son aylarda altın yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldürdü. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını merak ediyor? | Gram altın kaç lira? | 22 ayar bilezik ne kadar oldu? | Çeyrek altın fiyatı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:55:00 -
Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu?

Altın ne kadar? | Koronavirüs salgını tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomik açılardan olumsuz etkiledi. Son aylarda yatırımcısına en çok kazandıran araç ise altın oldu. Bu sebeple vatandaşlar sık sık altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu?

28 Kasım Cumartesi güncel verilerine göre gram altının alışı 448,83 TL, satışı ise 449,33 TL.

                                            ALIŞ                       SATIŞ

Çeyrek altın                        730,20                  740,40

Yarım altın                          1.460,40               1.492,60

Cumhuriyet altını               2.920,90               2.958,10

22 ayar altın                       406,67                  422,40

18 ayar altın                       198,84                  230,80

22 Ayar Bilezik                  415,00                  417,00

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