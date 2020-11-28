Altın ne kadar? | Koronavirüs salgını tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomik açılardan olumsuz etkiledi. Son aylarda yatırımcısına en çok kazandıran araç ise altın oldu. Bu sebeple vatandaşlar sık sık altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu?

28 Kasım Cumartesi güncel verilerine göre gram altının alışı 448,83 TL, satışı ise 449,33 TL.

ALIŞ SATIŞ

Çeyrek altın 730,20 740,40

Yarım altın 1.460,40 1.492,60

Cumhuriyet altını 2.920,90 2.958,10

22 ayar altın 406,67 422,40

18 ayar altın 198,84 230,80

22 Ayar Bilezik 415,00 417,00