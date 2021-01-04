Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar 4 Ocak altın fiyatları

2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

ABD’de Beyaz Saray’a çıkmayı bekleyen Biden’in göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı, merak edilirken, 4 Ocak gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatları da piyasaların açılmasıyla birlikte araştırılıyor.

4 Ocak 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Ocak 2021 Pazartesi 22 ayar bilezik 414 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 487 liradan işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,29

SATIŞ: 430,31

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.055,60

SATIŞ: 3.081,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.004,00

SATIŞ: 3.049,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.898,12

SATIŞ: 2.957,40

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.488,00

SATIŞ: 1.510,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,90

SATIŞ: 757,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,76

SATIŞ: 458,87