Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 altın fiyatları
Gram altın fiyatı, çeyrek altın kaç para? Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatı yükseliş eylimini sürdürüyor. Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı merak edilirken, serbest piyasada cumhuriyet altını satış fiyatı 3.267,41 TL’den işlem görüyor. Gram altın fiyatı bugün 501,14 TL’den haftayı açarken, yatırımcılar çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 4 Ekim altın fiyatları.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 puanlık faiz indirimi sonrası altın ons, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yükselişe geçi. 485 TL olan gram altın fiyatı Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonası 500 TL seviyelerini gördü. Peki çeyrek altın alış, satış ne kadar? Gram altın kaçtan satılıyor? İşte 4 Ekim Pazartesi altın fiyatları güncel fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
498,88
502,18
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
501,03
501,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.760,75
1.761,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
801,80
819,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.206,61
3.267,41
YARIM ALTIN FİYATI
1.598,30
1.638,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.206,61
3.267,41
ATA ALTIN FİYATI
3.296,79
3.378,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,41
329,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
451,54
469,00