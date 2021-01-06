Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 462,66 seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın bugüne de 755,30 TL seviyesinde başladı. İşte 6 Ocak altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
460,63
462,66
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
461,87
461,96
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.942,31
1.942,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
738,98
755,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.955,94
3.011,95
YARIM ALTIN FİYATI
1.473,35
1.510,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.955,94
3.011,95
ATA ALTIN FİYATI
3.064,32
3.143,85
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
257,95
299,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
416,87
432,99