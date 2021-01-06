  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 462,66 seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın bugüne de 755,30 TL seviyesinde başladı. İşte 6 Ocak altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 07:50:00 - 2021-01-06 07:51:43
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 

GRAM ALTIN FİYATI

460,63

462,66

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,87

461,96

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.942,31

1.942,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,98

755,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.955,94

3.011,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.473,35

1.510,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.955,94

3.011,95

ATA ALTIN FİYATI

3.064,32

3.143,85

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,95

299,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

416,87

432,99

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için çarpıcı iddia: An meselesi
Ekonomi

Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Altın fiyatları ne olacak? Altın artacak mı? Altın düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Er..
Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!
Dünya

Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay