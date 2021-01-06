Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

460,63

462,66

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

461,87

461,96

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.942,31

1.942,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

738,98

755,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.955,94

3.011,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.473,35

1.510,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.955,94

3.011,95

ATA ALTIN FİYATI

3.064,32

3.143,85

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,95

299,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

416,87

432,99