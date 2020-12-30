  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın beklenenin üzerinde yaptığı faiz artışının ardından dün 7.40 seviyesinin test etti. Dolar kurunda yaşanan düşüş gram altın fiyatlarının 440 TL seviyelerine düşmesine neden oldu. Gram altın bugüne de 450 TL seviyesinde başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:27:00 - 2020-12-30 08:28:05
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, 134’e karşı 275 oyla ABD Başkanı Donald Trump’ın talep ettiği 2.000 dolar büyüklüğündeki corona virüsü yardım çeklerini onaylayarak, oylaması için Senato’ya gönderdi. Yaşanan gelişmelerle dolar zayıflarken, altın ise destek buldu. Peki 30 Aralık altın fiyatları canlı 2020! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Gram alış 446,91

Gram satış 446,96

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.885,23

1.85,59

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek alış 724,50

Çeyrek satış 734,50

YARIM ALTIN FİYATI

1.449,10

1.464,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.893,70

2.917,80

ATA ALTIN FİYATI

2.974,32

3.049,48

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!
Gündem

FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!

Koronavirüse yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in felç geçirdiği iddiaları basına yansımıştı. FETÖ’cüler durumunu kurtmak için teröristb..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay