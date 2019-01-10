Gram altın güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 228,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın dün yükselişini 3'üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Bugüne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan işlem görüyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.295,5 dolardan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.525 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.

Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirten Memiş, tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

Memiş, altının ons fiyatının teknik açıdan 1.277 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının, düşüşlerin sınırlı kalacağına işaret ettiğini aktararak, "Bugün altının ons fiyatının 1.291-1.302 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise bugün 228 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yükselişler 232 liraya kadar devam edebilir." diye konuştu.



