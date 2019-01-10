0553 313 94 23

Gram altın güne düşüşle başladı

Gram altın 228,2 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.525 liradan işlem görüyor

10 Ocak 2019 Perşembe 10:02
Gram altın güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 228,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın dün yükselişini 3'üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Bugüne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan işlem görüyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.295,5 dolardan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.525 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.

Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirten Memiş, tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

Memiş, altının ons fiyatının teknik açıdan 1.277 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının, düşüşlerin sınırlı kalacağına işaret ettiğini aktararak, "Bugün altının ons fiyatının 1.291-1.302 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise bugün 228 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yükselişler 232 liraya kadar devam edebilir." diye konuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:02
  1. altın
  2. İslam Memiş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    1. Eski valinin eşi de FETÖ'cü çıktı
    2. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
    3. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
    4. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. Gram altın güne düşüşle başladı
    7. Trabzon'da eğitime kar engeli
    8. Borsa güne yatay başladı
    9. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
    11. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
    12. Bursa'da operasyon! İş adamları..
    13. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    14. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
    15. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
    16. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    17. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
    18. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    20. Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek