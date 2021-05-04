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Ekonomi Gram altın fiyatı, gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı 4 Mayıs anlık altın fiyatı
Ekonomi

Gram altın fiyatı, gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı 4 Mayıs anlık altın fiyatı

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başladı. Tam kapanma günlerinde altın fiyatları da sorgulanmaya devam ediliyor. Bayramdan sonra konut finansman oranlarında indirim yapılması beklenirken, Merkez Bankası’ndan gelecek faiz indirimi de yine altın fiyatlarında yükselişe neden olacağı tahmin ediliyor. Altın uzmanları 2021 yılında da altının kazandıracağını tahmin etmekte. Peki Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik kaç para? İşte 4 Mayıs altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:52:00 - 2021-05-04 09:53:16
Gram altın fiyatı, gram altın kaç para? Çeyrek altın fiyatı 4 Mayıs anlık altın fiyatı

Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaçtan satılıyor? 4 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı kaç TL’den işlem görüyor? Yatırımını altından yana kullanan vatandaşlar mayıs ayında da altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini sorguluyor. Analistlere göre altın fiyatı yükseliş terdini sürdürecek. 

Altın ons kaç para?

Ons altın, geçen haftayı 1.768 dolar civarında kapattıktan sonra yeni haftaya 1.787,06 dolar seviyesinde yatay başladı.

Gram altın ne kadar?

Altına yatırım yapanlar en çok da gram altın fiyatını sorguluyor. Nisan ayının ilk haftalarında 453 TL civarında seyreden gram altın fiyatı nisan ayının son haftasında tırmanışa geçerek 481 TL’ye kadar yükseldi. Nisan ayını 473 TL seviyelerinde kapatan gram altın kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

470,82

476,19

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

475,00

475,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.786,81

1.787,06

ÇEYREK ALTIN FİYATI

760,50

777,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.039,97

3.097,44

YARIM ALTIN FİYATI

1.515,23

1.553,47

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.039,97

3.097,44

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,59

310,95

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,98

456,45

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

7,12

7,12

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,75

26,76

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