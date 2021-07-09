Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? 9 Temmuz altın fiyatları...

Gram altınının hafta başından beri süren yükselişi bugün de devam ediyor. Güne kapanış seviyesinde başlayan Gram altın, ilerleyen saatlerde değer kazandı. Çeyrek altın ise dün 824 seviyesinde kapatırken 9 Temmuz gününe yükselişle başladı.

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altının ons fiyatı da ilgi çekti. Altın fiyatlarındaki son duurm merak edilirken yatırımcılar 'Altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor.

Ons altın fiyatı, uzun bir süre sonra 1.800 doların üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın şu an için 1.803 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Gram Altın ne kadar?

Güne 503,86 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,05 artışla 504,09'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 503,80 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 826,65 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 826,76'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 824,55 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.653,29 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 1.653,48'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.649,39 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.273,23 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 3.272,04'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.289,26 seviyesinde kapattı.