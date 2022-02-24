Gram altın canlı! Gram altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi, kaça çıktı?
Altın fiyatları son dakika gram altın fiyatı! Anlık gram altın fiyatı aldı başını gidiyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası altın fiyatları rekora koşuyor. Güvenli liman olarak bilinen canlı altın fiyatları aynen kur korumalı TL mevduatının hayata geçmediği dönemki gibi bir hayli hareketlendi. Gram altın fiyatlarında son dakika haberi..Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum... 24 Şubat anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları... Çeyrek altın 1.493,86 lira, Cumhuriyet altın fiyatı 5.969,70 lira ve yarım altını 2.994,01 liradan işlem görüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin’inUkrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından altın fiyatları yeniden rekora koştu. Dünya genelindeki emtia fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 922,10 TL, gram altın satış fiyatı 927,80 TL,
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın anlık fiyatı alış 1.461,00 TL, çeyrek altın satış 1.493,00 TL
Canlı altın fiyatları...