Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları son durum 5 Şubat
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar? Korona aşısının bulunması altına yaramadı. Aşının uygulanmaya başlanmasının yanında Merkez Bankası’nın ardı ardına faiz hamleleri sonrası dolar ve euro başta olmak üzere altın fiyatları da aşağı yönde etkilenmeye devam ederken bu süreçte en karlı yatırım aracı yine gümüş oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar?
Altın fiyatları dün düşüşte adeta rekor kırdı. Altın fiyatlarının düşecek mi, çıkacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 414,35 liradan işlem görüyor. Altına uzun dönem yatırım olarak görenler için iyi bir yatırım aracı olacağı uzmanlar tarafında söylenmekte. Altın fiyatları şu sıralar düşme eyliminde olsa da önümüzdeki dönemde yükselişe geçerek rekor kırması bekleniyor.
Altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
412,12
414,35
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.795,09
1.795,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
659,37
673,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.637,32
2.687,41
YARIM ALTIN FİYATI
1.314,54
1.347,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.637,32
2.687,41
ATA ALTIN FİYATI
2.722,25
2.792,62
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
225,79
272,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
372,97
401,39
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,04
6,05
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,32
26,33