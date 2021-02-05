Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları son durum 5 Şubat

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar? Korona aşısının bulunması altına yaramadı. Aşının uygulanmaya başlanmasının yanında Merkez Bankası’nın ardı ardına faiz hamleleri sonrası dolar ve euro başta olmak üzere altın fiyatları da aşağı yönde etkilenmeye devam ederken bu süreçte en karlı yatırım aracı yine gümüş oldu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın en son ne kadar?