  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 6 ayın en düşük seviyesinde!
Ekonomi

Gram altın 6 ayın en düşük seviyesinde!

Altın yatırımcıları Fed'in 2021'deki ilk toplantısına odaklanmış durumdayken, gram altın dolar/TL kurundaki düşüşle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Gümüş fiyatları ise hafta dalgalı seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 09:10:00 -
Gram altın 6 ayın en düşük seviyesinde!

Altın fiyatları, Fed’in ilk yıllık toplantısının sonuçlanmasına çok az bir süre kala yatırımcıların Başkan Jerome Powell’ın açıklamasına odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izlerken gümüş güne hafif düşüşle başladı. Gram altın ise 28 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyede.

Ons altın, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında seyrederken Başkan Powell’ın varlık alım programında bir küçültmeye gitme konusunda çok dikkatli olacağı düşünülüyor.

Güvenli liman altın, 2020’yi son dönemlerdeki en kazançlı yıl olarak kapattıktan sonra yeni yıla düşüş trendiyle başlamıştı. Altın için yüksek sezon olarak düşünülen Ocak ayında, değerli metalin zayıf bir seyir izlemesi 2021’in kalanında satışların artabileceğine dair endişeleri de artırmıştı.

Ons altın en son 2013 yılının ocak ayında düşüş kaydederken bu tarih altına yatırım yapan piyasa işlemcilerinin 1980’den beri gördükleri en büyük düşüş olarak akıllarda kaldı. 2013’te fiyatlar 12 ayda yüzde 28 düşüş kaydederken, bu düşüşün neredeyse yarısı Nisan ayında yaşanan iki günlük çakılmadan dolayı gerçekleşti.

Gümüş fiyatı

Gümüş fiyatları cuma günü sert bir düşüşle yüzde 4 civarında düşüş yaşadıktan sonra bir miktar toparlayarak yeni haftaya da yatay bir seyirle başlamıştı. Gümüş salı günü bir miktar yükseldikten sonra çarşamba TSİ 07:53’de düşüş yaşayarak ons başına 25,3451 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın haftaya düşüşle başladıktan sonra salı günü Dolar/TL kurunun düşmesiyle birlikte gerileyerek 28 Temmuz’dan sonraki en düşük seviyeyi görmüş oldu. Gram altın salı günü yüzde 1’den fazla değer kaybettikten sonra çarşamba günü 437,25 TL civarında yatay seyrediyor.

Ons altın fiyatı

Haftaya düşüşle başlayan ons altın Fed toplantısı öncesinde dar bir fiyat aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları, çarşamba günü yüzde 0,17 düşüşle ons başına 1.847,76 dolar civarında işlem görürken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin ittifak politikasına ilişkin çarpıcı bir ..
Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!
Spor

Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi. Arap ülkesi yetkilileri, tecrübeli hakeme 1 sezon için 5..
Türk SİHA'larından ABD'ye büyük darbe!
Gündem

Türk SİHA'larından ABD'ye büyük darbe!

Türkiye'nin destan yazdığı ve tüm dünyanın gıpta ettiği S/İHA'lar emsallerine göre çok daha iyi ve maliyeti düşük. Avrupa’nın ardından Uzak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay