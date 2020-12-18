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Ekonomi Gram altın 468 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 468 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3.123 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:01:05 -
Gram altın 468 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,9 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 466,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 467,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.123 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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