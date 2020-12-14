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Ekonomi Gram altın 464 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 464 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.113 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:32:00 -
Gram altın 464 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 464,1 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 464,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.113 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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