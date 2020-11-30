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Ekonomi Gram altın 449 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 449 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3.002 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:57:38 -
Gram altın 449 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 449 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 altında 449,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 449 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 3.002 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.783 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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