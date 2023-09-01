‘Gram altın 3 bin lira olacak’ demişti! Tuna Kaya tahminini apar topar değiştirdi... Yatırımcılar şokta

Küresel piyasalar çalkantılı günlerden geçiyor. Yurt dışı borsalar, altın, kripto paralarda dalgalanmalar yaşanırken brent petrol, dolarda değer artışları söz konusu. Stratejist ve yatırım uzmanı Kaya, 2024 yılı için Bitcoin’in çıkacağı rekor seviyeyi açıklarken gram altında da yıl sonu hedefini verdi.

Küresel para ve kıymetli maden piyasalarında dalgalanmalar hakim. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının yaklaşması ve FED yöneticilerinin şahin tondaki açıklamaları bir süredir piyasaları olumsuz etkiliyor. Dolar ve brent petrolde yükselişler yaşanırken altın, gümüş, kripto paralarda dalgalanmalar söz konusu… TGRT Haber’de Stratejist ve Yatırım Uzmanı Tuna Kaya, yıl sonu ve 2024 yılına ilişkin altın, gümüş ve Bitcoin için hedef fiyatları açıkladı.

“Petrol fiyatlarında 88.60 dolar seviyesi var. Burası tehlikeli bir bölge” diyen Kaya, bu bölgenin yukarı yönlü aşılması halinde fiyatların 98.46 seviyesine kadar gidilebileceğini söyledi. Çin’deki daralmanın petroldeki verileri aşağıya çektiğinin altını çizen Kaya, şunları söyledi: “Hem ABD hem de Avrupa ülkeleri enflasyonun artmaması için petrol fiyatlarının düşmesini istemiyorlar. Petrol 70 dolar altına zor düşer. Brent petrolün fiyatının artması Türkiye’de cari açığın artmasında katalizör görevi görür ve pompa fiyatlarını etkiler.”

Bitcoin ne kadar olacak?

“ABD borsası Bitcoin ITF’lerini erteledi, iptal etmiyor ama erteliyor” diyen Kaya, 2024’te ITF’lerin onaylanması ve Fed’in faiz indirecek olmasının Bitcoin’de yükseliş getireceğini söyledi. Bitcoin’in destek bölgesi olan 26 binli seviyelere yeniden geldiğinin altını çizen Kaya, “Uzun dönem açısından kripto varlıklara yatırım yapılabilir. Bitcoin, Ethereum ve öncü altcoinlere yatırım yapılabilir. 2024 yılında 150 bin ila 200 bin dolar seviyesine bitcoinde öngörüyorum” dedi.

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Altın ve gümüş tahmini

Altın ve gümüşün kıymetli ve sınırlı varlıklar olduğunun altını çizen Kaya, şunları söyledi: “Gümüşe talep artıyor, özellikle güneş panellerinde gümüş kullanılıyor. Bu yüzden hak etmediği bir yerde duruyor şu an. Bu yıl gümüşü 40-50 dolar bandında bekliyordum. Parasal sıkılaşma süreci bitmediğinden altın ve gümüş baskılanıyor. Ons alltında 2.000 dolar eşiği aşılırsa 2024 yılında yatırımcının yüzünün güleceğini düşünüyorum. Altında sıçrama dönemine girdik. Ons altında 6.000 ila 9.000 arasına götürecektir. Gram altın hedefim yıl sonu itibariyle 2.000-2.200 lira arasında.”