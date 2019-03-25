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Gram altın 238 lira seviyelerinde

Gram altın 237,9 lira, çeyrek altın 391 lira ve Cumhuriyet altını 1.593 liradan işlem görüyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:55
Gram altın 238 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 237,9 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş 246,70 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,79 primle 243,4 liradan tamamladı.

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,26 azalışla 237,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.593 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.316,12 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, riskli varlıklardan çıkan yatırımcıların altına yönlenebileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.310 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 235-243 lira aralığının takip edileceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:55
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