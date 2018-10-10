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Gram altın 233 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram ücreti, güne yatay seyirle başlamasının ardından 233,3 lira seviyelerinde dengelendi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
Gram altın 233 lira seviyelerinde seyrediyor

Dün, 232,8-234,9 dar bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 233,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 383 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da bin 560 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.190,04 dolardan işlem görüyor. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
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