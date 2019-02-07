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Gram altın 219 lira seviyelerinde

Gram altın 219,3 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor

07 Şubat 2019 Perşembe 10:08
Gram altın 219 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından 219,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 219,2 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 219,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.468 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların negatif etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1.304,50 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan yükselişin, altın fiyatlarının dar bant aralığına sıkışmasına neden olduğunu söyledi.

Memiş, küresel piyasalarda devam eden belirsizliğin dolar varlıklarını olumlu etkilediğini ifade ederek, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ve Brexit süreci gibi konular, bu belirsizliği destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan ons altında 1.297 doların destek, 1.307 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:08
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