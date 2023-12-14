Gram altın 2 bine dayandı! Altın fiyatlarıyla İlgili şaşırtıcı detaylar! Fed kararı sonrası altında yükseliş, bakın kaç para?

Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki Fed'in faiz kararından sonra gram altında son durum ne? Gram altın kaç para? Diğer altın fiyatlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından gram altın fiyatları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm bu soruların yanıtları ve ayrıntılar...

Altın yatırımcıları tarafından Amerika Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı az önce açıklandı. Peki Fed'in faiz kararı ne oldu?

Amerika Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Fed tarafından yapılan açıklamada Aralık 2023 faiz kararına yer verildi. İşte Fed'in açıklaması ve ayrıntılar...

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

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FED, politika faizini %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Kararla beraber bugün yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü.

TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

Fed'in gevşemeye yönelik daha önceki toplantılara oranla net bir işaret vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın da bu güvercin duruş beklentisini açıklamalarıyla pekiştirmesiyle ABD 1o yıl vadeli Hazine tahvili getirilerinde ilk anda yaklaşık 15 baz puanlık düşüş yaşandı.

Tahvil getirileri düşerken altının ons fiyatı ise 1 saat içinde 1.980 dolardan 2.014 dolara çıktı.

Yurtiçinde ise spot piyasada gram altın fiyatı 1.850 liradan 1.879 liraya çıktı.

DOLARDA GERİLEME

Fed kararının ardından doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.9'luk düşüş yaşandı. Dolar/TL ise düşük hacimli piyasada 29.05'ten 28.99'a çekildi.

BAKIN GRAM ALTIN KAÇ PARA OLDU!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altında diğer fiyatlar ise şu şekilde:

ALTIN/ONS 1.982,20 1.982,52

ALTIN/GR SPOT 1.866,27 1.866,61

CUMHURİYET ALTINI 11.944 12.170

ZİYNET ALTINI 11.944,12 12.170,32

GRAM ALTIN 1.939,58 1.954,97

ÇEYREK ALTIN 3.152,00 3.202,00

YARIM ALTIN 6.319,00 6.406,00

ATA ALTIN 12.744,40 13.067,73

NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün beklenen faiz kararı ardından yükselişe geçti.