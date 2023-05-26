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Ekonomi 'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu
Ekonomi

'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu

Yeniakit Publisher
2023-05-26 21:14:00 - 2023-05-26 21:15:23
'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, ons altındaki geri çekilmenin yatırımcının canını sıkmaması gerektiğini ifade ederek 'Gram altında sıkıntı yok' dedi.

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, gram altının dolar tarafından alacağı destekle yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Bankada satılan ve Kapalıçarşı'da satışa sunulan fiziki altın fiyatı arasında uçurum olduğunu söyledi.

Kolçak'a göre bu fiyat farkı 200 liraya dayanmış durumda.

Hatice Kolçak, "Ons altın biraz toparladı. Resmen bir savaş halindeyiz. Ons altın cephesinden 1975'in üzerinde kalmadığı sürece yukarısı riskli demiştik. Gram altında sıkıntı yok. Dolar zaten yükseliyor. Gram altında bankaya bakmayın. Kapalıçarşı'da gram altın 1450 liradan satılıyor. İki gün önce Kapalıçarşı'ya gittim. Orada fiyatlama çok farklı. Bankada ise 1250 liradan satılıyor. Ons tarafı 1930'a gelebilir. 2 bin dolarları görmek için 1975'lerin üstünü görmek gerekiyor" dedi.
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